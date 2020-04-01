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В СКР предложили конфисковать самолеты и вертолеты за нарушение правил

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Следственный комитет России (СКР) предложил изымать частные самолеты и вертолеты у их владельцев за нарушение летных правил. Об этом в среду, 1 апреля, рассказал в интервью «Российской газете» председатель СКР Александр Бастрыкин.

Он отметил, что необходимо разработать механизм постоянного мониторинга выполнения полетов частными пилотами и отслеживать летную годность воздушных судов.

«Кроме того, возможно, увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения», — подчеркнул Бастрыкин.

Председатель СКР добавил, что в правительстве данные предложения приняли и сейчас идет подготовка к реализации озвученных инициатив.

В начале марта Минфин России предложил условия для конфискации незаконно вывезенной валюты. Одним из факторов является невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов.

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