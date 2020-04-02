Кровный враг: Казань ушла на карантин

Столица Татарстана, как и подавляющее большинство городов, охваченных пандемией коронавируса, ушла на карантин. Горожане могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости, для поездки на работу нужно иметь при себе специальное разрешение, продукты власти рекомендуют заказывать на дом. Как теперь выглядят некогда многолюдные улицы и знаменитые туристические объекты Казани — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Улицу Баумана называют Казанским Арбатом. Она начинается от Кремля и проходит по историческому центру города до площади Тукая. Без прогулки по пешеходной улице со старинными купеческими домами и множеством памятных мест не обходился ни один туристический маршрут
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Кремлевская набережная — одно из самых популярных и многолюдных мест отдыха в городе
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Еще вчера казанцы резервировали столы в ресторанах, сегодня все точки общепита закрыты
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Национальный музей Республики Татарстан — один из старейших музеев России и до недавнего времени главный центр притяжения туристов в Казани. Основа его фондов — частная коллекция известного в крае археолога, историка, коллекционера Андрея Федоровича Лихачева, в которую входят около 40 тыс. артефактов, а также экспонаты научно-промышленной выставки 1890 года
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В городе закрыты все религиозные учреждения. Мечеть Аль Марджани — старейшая в городе. Здание, построенное при Екатерине Великой, — одна из главных городских достопримечательностей, его посещение входило во все туристические маршруты
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Закрыты для прихожан и двери Кул-Шариф — крупнейшего мусульманского храма в Европе и главной мечети Татарстана
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
На станции метро «Суконная слобода» проводится санобработка. Общественный транспорт в городе обрабатывается спецсредствами не реже четырех раз в день
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Сотрудники коммунальных служб проводят дезинфекцию жилых многоквартирных домов
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Зилант — мифологическое существо из татарских легенд, символ Казани, изображенный на ее гербе и логотипе футбольного клуба «Рубин». В связи с пандемией логотип клуба видоизменился — теперь Зилант сидит в доме и призывает жителей Казани последовать его примеру
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