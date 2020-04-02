Кровный враг: Казань ушла на карантин

Столица Татарстана, как и подавляющее большинство городов, охваченных пандемией коронавируса, ушла на карантин. Горожане могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости, для поездки на работу нужно иметь при себе специальное разрешение, продукты власти рекомендуют заказывать на дом. Как теперь выглядят некогда многолюдные улицы и знаменитые туристические объекты Казани — в фотогалерее «Известий»