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Корабли постоят: Севастополь ушел на самоизоляцию

На въездах в город развернуты пункты пропуска
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
С 1 апреля в Севастополе введен режим самоизоляции. Как изменилась жизнь города — в фотогалерее «Известий»
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Указ о режиме обязательной самоизоляции был подписан врио губернатора Михаилом Развожаевым 31 марта
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Жителям предписано оставаться дома и покидать жилище только в исключительных случаях
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В первый день действия режима самоизоляции нарушителей не будут штрафовать, с ними проводится разъяснительная работа
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На въездах в город 31 марта развернуты пропускные пункты, проверяющие пассажиров транспорта на COVID-19
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Севастопольцы в большинстве с пониманием отнеслись к мерам по борьбе с инфекцией и не выходят на улицу
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Севастопольцы учатся новым нормам соблюдения социальной дистанции при общении
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Жители города — главной базы Черноморского флота — показывают своим поведением пример дисциплины
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На улицах города проводится дезинфекция. У въезжающих в Севастополь измеряют температуру и проверяют наличие регистрации
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Карантин, Севастополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На сегодняшний день коронавирус диагностирован у пяти жителей Севастополя
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