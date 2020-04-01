Корзина беды: карантин вернул неаполитанцам забытую традицию

В Неаполе снова стали спускать с балконов корзины для продуктов. Когда-то эта традиция появилась из-за лени местных жителей, теперь, в условиях карантина, она стала необходимостью и спасением от распространения заразы. Правда, правила немного изменились. Как это работает в XXI веке — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
У неаполитанцев, которым всегда было лень идти вниз по лестницам за доставленной разносчиками снедью, а потом поднимать ее наверх, долгое время существовала традиция — спускать с балкона корзину
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Доставщик забирал деньги, клал туда принесенные продукты и сдачу
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Со временем традиция стала исчезать — магазины стали отказываться от доставки, а деньги из корзин всё чаще воровали. К началу XXI века этот обычай в Неаполе полностью исчез
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
После введения карантина по всему Неаполю снова висят корзины
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Оказалось, что корзины никто не выкинул — их достали, отмыли и снова пустили в дело. Правда, традиция немного видоизменилась
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Теперь они превратились в корзины взаимопомощи. К каждой из них прикреплен листок со словами: «Кто может — положите, кто не может — возьмите»
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Тот, кто оказался в трудной ситуации, может взять себе немного продуктов
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Кто имеет возможность, с удовольствием пополняет содержимое корзин
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Службы доставки продуктов завалены заказами, и часть полученных продуктов хозяева корзин оставляют для нуждающихся
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