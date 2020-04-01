Корзина беды: карантин вернул неаполитанцам забытую традицию

В Неаполе снова стали спускать с балконов корзины для продуктов. Когда-то эта традиция появилась из-за лени местных жителей, теперь, в условиях карантина, она стала необходимостью и спасением от распространения заразы. Правда, правила немного изменились. Как это работает в XXI веке — в фотогалерее «Известий»