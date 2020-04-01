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Рогозин сообщил о штатной подготовке апрельских пусков кораблей к МКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Гендиректор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин в среду, 1 апреля, рассказал, как идет подготовка к отправке на МКС нового экипажа и возвращение действующей команды.

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«Работа идет в штатном режиме, но [выполняется] сокращенным персоналом», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что сейчас готовится перебазирование на позиции людей и техники.

В настоящее время на МКС находится космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Планируется, что они вернутся на Землю 15 апреля.

9 апреля экипаж должен обновиться. На МКС отправятся россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин с американцем Крисом Кэссиди. Пуск корабля «Прогресс МС-14» с необходимым для команды грузом запланирован на 25 апреля.

26 марта в «Роскосмосе» сообщили, что не будут откладывать возвращение на Землю экипажа с МКС из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантинных мер со стороны Казахстана.

Днем ранее Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о приостановке работы четырех научных миссий и отключении инструментов на восьми космических аппаратах на фоне распространения коронавируса. Агентство в том числе сокращает численность команд на миссиях Cluster, которая изучает магнитное поле Земли, ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express и Solar Orbiter. Это долговременные миссии со стабильными орбитами, поэтому их можно перевести в спящий режим без негативных последствий.

20 марта из-за распространения коронавируса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приостановило работы над американской космической миссией «Артемида» по освоению Луны.

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