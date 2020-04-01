Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $25. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, в среду, 1 апреля.

По состоянию на 11:28 мск, стоимость июньского фьючерса составила $24,94 за баррель. Стоимость майского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX к 11:34 мск составила $20,14 за баррель.

Нефть Brent пережила худший квартал за десять лет и упала в цене почти в три раза с начала 2020 года. Согласно данным торгов за 31 марта, цена на майские фьючерсы опустилась до $22,74 за баррель, в то время как в начале года цены на нефть находились в районе $60–66. Таким образом, с начала года показатель упал на 65,5%.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки. Сделка прекратила свое действие 1 апреля.