Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.

Скидка на Urals составила $4,75 на баррель — это максимальное значение с 2008 года.

Стоимость партий нефти этого бренда объемом по 80 тыс. т в Средиземноморье уменьшилась на 17,3% — до $15,25 за баррель — минимального значения с июня 1999 года. Скидка на этот бренд также не изменилась и составила $2,5 за баррель.

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель. Нефть Brent подешевела на 10% — до $22,42 за баррель.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, период дешевой нефти продлится недолго, поскольку цены ниже $25 за баррель губительны для большинства производителей. По его словам, во втором полугодии этого года цены начнут восстанавливаться.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, которая предполагала сокращение добычи этого сырья странами — членами соглашения. После этого Саудовская Аравия заявила о планах нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок свои запасы. В итоге нефтяные цены упали на рекордные 30%.