В России изменили правила техосмотра автомобилей

Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.

Во вторник парламентарии рассмотрели ряд поправок к законопроекту о наделении правительства дополнительными полномочиями, в том числе на введение режимов ЧС и повышенной готовности.

Среди поправок были и требования к техосмотру. Теперь обязательное прохождение осмотра авто будет проводиться два раза в год для легковушек возрастом от 4 до 10 лет и ежегодно для машин старше 10 лет. «Новые» авто – младше четырех лет – освобождаются от процедуры.

Действующий до сих пор порядок подразумевал прохождение техосмотра раз в два года для машин от трех до семи лет, и раз в год для авто старше семи лет.

Изменения затронут не только легковые авто. Грузовики грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до 10 лет обязаны проходить ТО раз в два года. Все транспортные средства старше 10 лет – ежегодно.

Кроме того, все такси старше пяти лет должны будут проходить техосмотр раз в полгода. Более новые машины могут проводить процедуру раз в год.

Также ежегодно будут осматриваться автобусы и другие виды транспорта для перевозки пассажиров.

Раз в полгода процедуру ТО должен проходит спецтранспорт.

12 февраля сообщалось, что инспекторы ГИБДД получат право аннулировать свидетельства о прохождении технического осмотра. Мера может быть принята, если выяснится, что автовладелец не приезжал в пункт ТО, а приобрел документ удаленно.

Поправки вступят в силу 8 июня этого года.Также будет ужесточен до 2 тыс. рублей штраф за езду без техосмотра.