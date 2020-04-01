Дуэйн Джонсон подтвердил слухи о сиквеле «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Американский рестлер, актер и музыкант Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил слухи о продолжении боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» во время общения с поклонниками на своей странице в Instagram.

«Сейчас мы разрабатываем следующий фильм, следующую картину, и я очень взволнован этим», — приводит слова артиста REGNUM.

Джонсон добавил, что команде проекта сейчас нужно придумать, в каком творческом направлении ей двигаться.

В центре сюжета фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» стоят бывший наемный убийца в исполнении Джейсона Стэтхема и полицейский, которого и сыграл Джонсон. Пока неизвестно, когда стартуют съемки сиквела и кто займет режиссерское кресло, напоминает телеканал «360». Как пишет «Газета.ру», при бюджете в $200 млн фильм отлично выступил в мировом прокате, собрав в общей сложности $759 млн. Благодаря этому он даже вошел в топ-11 самых кассовых лент планеты за 2019 год.

26 марта сообщалось, что фильм «Джентльмены» британского режиссера Гая Ричи стал самым кассовым его проектом в России. Согласно данным сервиса мониторинга Rentrak, сборы криминальной комедии на 25 марта составили 1,219 млрд рублей. Таким образом, по объему кассы фильм обошел такие ленты режиссера, как «Аладдин», «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней».