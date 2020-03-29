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Райан Рейнольдс может сыграть роль Дирка в экранизации Dragon's Lair

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Фото: TASS/PA/Isabel Infantes
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Райан Рейнольдс может стать исполнителем главной роли и одновременно продюсером в фильме по мотивам популярной в прошлом видеоигры Dragon's Lair («Логово дракона»), сообщает издание The Hollywood Reporter. Сервис Netflix приобрел права на экранизацию.

Артист может сыграть роль — рыцаря Дирка Бесстрашного.

Сценарий подготовят Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен, ранее работавшие над мультфильмом «Лего. Фильм». Сроки реализации этих планов, а также возможный производственный бюджет картины пока не уточнялись.

Dragon`s Lair была представлена в 1983 году и создана из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута. В ней прекрасному принцу нужно было освободить принцессу из замка полного всевозможных тварей и ловушек и встретиться с драконом. Игра оказалась настолько популярной, что позже она переросла игровую индустрию. По ее мотивам снимались анимационные сериалы, её герои появлялись в различных комиксах.

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