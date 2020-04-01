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Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России в южной половине ожидается температура около нормы, а в северной половине выше нормы. Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье. В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон около нормы», — цитирует Вильфанда 1 апреля «РИА Новости».

Синоптик отметил, что сильных погодных аномалий в апреле ожидать не стоит, а температура будет достигать незначительной отметки превышения нормы. По его словам, дефицит осадков ожидается в Забайкалье, Бурятии и на юге Иркутской области. Избыток же осадков будет наблюдаться на северной половине Западной Сибири и Средней Сибири, на северо-западе Дальневосточного федерального округа, а также в Кировской области и в Алтайском крае.

30 марта Роман Вильфанд высказался о связи климата и распространения коронавируса в мире.

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