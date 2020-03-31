Прямой эфир

Детские и спортивные площадки установят в Великих Луках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благоустройство общественных пространств продолжится в Великих Луках (Псковская область). На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение работ по пяти адресам.

До 31 июля планируется обновить территории на проспекте Гагарина,139 и 139, корпус 1, улицах Ботвина, 3, Энгельса, 17, Щорса, 7 и напротив дома №33/20 по улице Дружбы. Здесь появятся детские игровые комплексы, спортивные площадки с тренажерами. Будут установлены пешеходные ограждения, скамейки и урны, отмечает Псковская лента новостей.

Максимальная цена контракта составляет 17 млн 773 тыс. рублей. Благоустройство будет выполнено за счет субсидий из федерального (99%) и областного (1%) бюджетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Пскова призывают принять участие в программе благоустройства
Месячник по благоустройству пройдет в Великих Луках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020