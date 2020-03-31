Детские и спортивные площадки установят в Великих Луках

Благоустройство общественных пространств продолжится в Великих Луках (Псковская область). На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение работ по пяти адресам.

До 31 июля планируется обновить территории на проспекте Гагарина,139 и 139, корпус 1, улицах Ботвина, 3, Энгельса, 17, Щорса, 7 и напротив дома №33/20 по улице Дружбы. Здесь появятся детские игровые комплексы, спортивные площадки с тренажерами. Будут установлены пешеходные ограждения, скамейки и урны, отмечает Псковская лента новостей.

Максимальная цена контракта составляет 17 млн 773 тыс. рублей. Благоустройство будет выполнено за счет субсидий из федерального (99%) и областного (1%) бюджетов.