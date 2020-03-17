Месячник по благоустройству пройдет в Великих Луках

В Великих Луках (Псковская область) с 20 марта по 22 мая пройдет весенний месячник по благоустройству территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение двух месяцев на территориях будет проводиться комплекс работ по санитарной уборке, благоустройству, озеленению. Соответствующие рекомендации даны муниципальным предприятиям, товариществам собственников жилья (ТСЖ), управляющим компаниям, жилищным кооперативам и другим специализированным кооперативам, пишет Псковская лента новостей.

Общегородские субботники запланированы на 10, 17 и 24 апреля, а также на 7 мая.

В начале марта сообщалось, что в Псковской области федеральные автодороги подготовили к весеннему паводку. Для ликвидации возможных последствий подтопления сформировано 16 бригад. В регионе есть 25 потенциально опасных участков и низководных искусственных сооружений.