Жителей Пскова призывают принять участие в программе благоустройства

Власти Пскова призывают горожан вовлекаться в процесс благоустройства. Работы во дворах проводятся только по программе «Формирование городской среды» и на основании инициатив, исходящих от местных жителей.

Сейчас у чиновников нет заявок на обустройство спортплощадок, потому необходима активность граждан. Программа включает ремонт существующих элементов благоустройства, озеленение, установку детского спортивно-игрового оборудования, обеспечение освещения, установку малых архитектурных форм, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По вопросам, связанным с благоустройством, следует обращаться в управление городского хозяйства администрации Пскова.