Парк имени Ю. Гагарина благоустроят в Пскове в 2021 году

Завершилось голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды». Из трех общественных пространств участники опроса выбрали Парк имени Ю. Гагарина.

Этот вариант набрал набрал больше половины (52%), или 3932 голоса местных жителей. Работы в парке проведут в следующем году. Второе место занимает Площадь Ленина (36% голосов), меньше всего поддержки горожан получила территория возле школы № 13» (12%). Об этом пишет Псковская лента новостей.

Ранее в Пскове появился объединенный общественный совет при псковских отделениях творческих союзов архитекторов, реставраторов и обществе охраны памятников истории — Архсовет. Самые болевые точки — это вопросы, связанные с благоустройством площади Ленина и левой стороны набережной реки Великой.