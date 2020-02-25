Прямой эфир

Парк имени Ю. Гагарина благоустроят в Пскове в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершилось голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды». Из трех общественных пространств участники опроса выбрали Парк имени Ю. Гагарина.

Этот вариант набрал набрал больше половины (52%), или 3932 голоса местных жителей. Работы в парке проведут в следующем году. Второе место занимает Площадь Ленина (36% голосов), меньше всего поддержки горожан получила территория возле школы № 13» (12%). Об этом пишет Псковская лента новостей.

Ранее в Пскове появился объединенный общественный совет при псковских отделениях творческих союзов архитекторов, реставраторов и обществе охраны памятников истории — Архсовет. Самые болевые точки — это вопросы, связанные с благоустройством площади Ленина и левой стороны набережной реки Великой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Пскова выберут территории для благоустройства
Новые деревья высадят на улице Фабрициуса в Пскове взамен снесенных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020