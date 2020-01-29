Новые деревья высадят на улице Фабрициуса в Пскове взамен снесенных

В Пскове запланировано озеленение улицы Яна Фабрициуса, которая сейчас находится на реконструкции. Средства на эти цели уже заложены в городском бюджете на 2020 год.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе ОМСУ города, на улице будет происходить компенсационная высадка деревьев взамен снесенных. Средства на эти цели предусмотрены муниципальной подпрограммой «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей».

Программа благоустройства территории включает в себя комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и других зеленых зон. В нее также входит снос аварийных деревьев, санация, проектные работы.

План высадки на улице Яна Фабрициуса будет создан после проведения соответствующего тендера. На эти цели бюджетом города средства не предусмотрены.

Ранее в январе сообщалось, что территорию Мирожского монастыря в Пскове благоустроят. Там высадят около 200 ив, кленов, берез и черемухи. Также появятся кустарники — розы, боярышник и бузина. Площадь в 36 тыс. кв. м засеют травой.