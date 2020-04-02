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Север связи: армейские базы в Арктике получили военный интернет

Надежная передача данных поможет укрепить обороноспособность на важном стратегическом направлении
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Север связи: армейские базы в Арктике получили военный интернет
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2020-03-31 20:01:42
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В Арктике завершилось формирование сети беспроводного «военного интернета». В первую очередь он связал между собой, а также с Большой землей автономные базы типа «Арктический трилистник», расположенные на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана. При этом передача информации и ее объемы теперь не зависят от географической широты или погодных условий. Эксперты отмечают, что введение новой системы связи поможет наладить боевое управление отдаленными воинскими частями.

Сеть позволяет обмениваться данными с высокой скоростью на расстоянии в сотни и тысячи километров, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Передача информации в Арктике осуществляется с помощью спутниковой и радиорелейной связи. Теперь каждый из этих каналов способен поддерживать качественную коммуникацию, в том числе и видеотрансляцию. «Военный интернет» физически отделен от «мировой паутины», чтобы не допустить несанкционированного проникновения извне. В армии его называют ЗСПД — закрытый сегмент передачи данных.

Сегодня российские войска управляются с помощью автоматизированных систем управления (АСУ), которые нуждаются в устойчивых и защищенных каналах связи, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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— Сейчас в Арктике создается единая система освещения надводной, подводной и воздушной обстановки, — рассказал «Известиям» эксперт. — Все «Трилистники» находятся на важном северном стратегическом направлении и, так как они обладают радиотехническими и войсковыми разведывательными возможностями, информация от них должна передаваться в вышестоящие структуры в режиме реального времени. Новая сеть и АСУ позволят связать базы и другие объекты с Национальным центром управления обороной.

В мирное время с помощью АСУ отдаленным гарнизонам будет легче вести хозяйственные дела. В частности, есть программы, которые учитывают складские запасы и даже помогают делать заказы всего необходимого с центральных складов.

Арктические магистрали

Для того чтобы решить проблему интернет-связи в северных широтах, вооруженными силами в течение последних лет была усилена космическая группировка российских спутников, которые рассчитаны на обслуживание территории Крайнего Севера. Сейчас количество аппаратов позволяет обеспечить качественную передачу данных в Заполярье.

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Второй магистральный канал коммуникации — радиорелейная связь, основанная на многократной ретрансляции сигналов. Для этого строится линия вышек вроде сотовых, которые с одной на другую по цепочке направленно передают сигнал. Такими сетями часто пользуются нефтяники и газовики.

Данная схема позволила обеспечить плотное покрытие связью не только военные базы, но и большие территории. Теперь без нее не останутся корабли и суда, а также самолеты ледовой разведки, находящиеся в отдаленных арктических районах. Дублирование каналов в крайне суровых погодных условиях — несомненный плюс.

Создать такую сеть с сопутствующей инфраструктурой в Арктике крайне сложно, считает гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.

— Разработчикам пришлось решить ряд сложных технических задач, — рассказал он «Известиям». — Например, всё наземное приемо-передающее и ретрансляционное оборудование выше классом, чем гражданское. Оно должно безотказно функционировать при экстремально низких температурах, не реагировать на их перепады, выдерживать серьезную ветровую нагрузку. Также были решены проблемы, касающиеся тестирования и мониторинга работы сетей, — это гарантирует их надежность.

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Заполярные «Трилистники»

Сейчас в Арктике развернуто несколько крупных полностью автономных военных баз — именно им в первую очередь требуется надежная связь. Самая известная из них — «Арктический трилистник», которая расположена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Основная ее задача — обеспечение ПВО страны. База имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения — все важные здания и сооружения связаны между собой переходами, что позволяет личному составу не выходить на улицу без особой необходимости.

На острове Котельный архипелага Новосибирские острова развернута база «Северный клевер», рядом с которой расположен стратегически важный военный аэродром «Темп». На острове Врангеля построен городок «Полярная» звезда». Аналогичная база недавно открылась и на мысе Отто Шмидта на Чукотке.

Север связи
Российская военная база Арктический трилистник

Российская военная база «Арктический трилистник»

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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На таких объектах, как правило, развернуты радиолокационные посты, пункты наведения авиации и аэродромы, защищающие Севморпуть и российские границы с Севера. Арктические гарнизоны являются мощными форпостами, прикрывающими все важные промышленные районы страны — Центральный, Уральский и Сибирский.

«Прошить» Арктику

В ближайшей перспективе Минобороны должно построить волоконно-оптическую трансарктическую линию связи — уже разработана структурная схема подводной системы и началась подготовка к ее прокладке. В первую очередь она создается для нужд ВМФ, ВКС и береговых войск Северного и Тихоокеанского флотов.

Ранее «Известиям» писали, что волоконно-оптическая магистраль буквально «прошьет» Арктику и Дальний Восток. Она начнется в Североморске, пройдет через Анадырь, Петропавловск-Камчатский до Владивостока. Линия длиной 12,7 тыс. км поделена на две части — Арктическую и Дальневосточную. Протяженность первой составит около 5,7 тыс. км, второй — 7 тыс. км.

Север связи
Российская военная база "Арктический трилистник"

Российская военная база «Арктический трилистник»

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

При прокладке магистрали оборудуют отрезки нескольких типов: безретрансляционные, с подводными ретрансляторами и с лазерной накачкой для усиления светового потока. Применение той или иной технологии будет зависеть от рельефа и гидрогеологической обстановки. Обязательное условие для используемой аппаратуры и оптоволокна — стойкость при крайне низких температурах.

В итоге линия свяжет все военные и военно-морские базы в труднодоступных районах и позволит создать современную разветвленную телекоммуникационную сеть на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

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