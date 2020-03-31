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Нарушения запрета на пассажирские перевозки зафиксированы в Карелии

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Сотрудники карельской Госавтоинспекции обнаружили автобусы, курсирующие вопреки введенному ранее запрету. По информации пресс-службы ведомства, власти решили приостановить деятельность всех компаний, занятых в перевозках пассажиров.

Данные изменения касаются как городских, так и междугородних маршрутов, за исключением такси. Однако некоторые недобросовестные компании продолжают работать. Так, 29 марта автоинспекторы зафиксировали два нарушения — в Пряжинском районе и в Петрозаводске. По обоим фактам составлены административные материалы, передает ИА «Карелinform».

В Карелии решили остановить движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики 27 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков. «Это беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля», — заявил Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте». Порядка 10 тыс. граждан приехали в Карелию из других стран за последние две недели и продолжают прибывать, поэтому республика относится к зонам особого риска.

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