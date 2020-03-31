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Жительницу Коми обманули под предлогом компенсации за плохие БАДы

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Полицейские в Усинске (Республика Коми) проводят проверку по заявлению 61-летней женщины, у которой неизвестные похитили 80 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Пенсионерка позвонила на номер, указанный в объявлении по радио. В нем говорилось о том, что якобы гражданам, которые были обмануты при заказе некачественных биологически активных добавок, положена компенсация. По телефону заявительнице сказали, что для получения компенсации необходимо перевести некоторую сумму в счет оплаты услуг. Эти денежные средства будут сохранены и впоследствии возвращены. Дама поверила и перечислила 80 тыс. рублей, передает ИА «Комиинформ». Осознав, что ее обманули, пенсионерка пошла в полицию.

Как сообщалось 27 марта, в Иркутской области за сутки зарегистрировано семь случаев мошенничества. Одна из пострадавших перечислила преступникам более 3 млн рублей. По данным правоохранительных органов, злоумышленники сообщили 59-летней жительнице Нижнеудинска, что ей полагается компенсация за приобретенные некачественные лекарства. Однако для получения средств женщине якобы было необходимо оплатить различные услуги.

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