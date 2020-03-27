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Жительница Иркутской области перечислила мошенникам более 3 млн рублей

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В Иркутской области за сутки зарегистрировано семь случаев мошенничества. Одна из пострадавших перечислила преступникам более 3 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники сообщили 59-летней жительнице Нижнеудинска, что ей полагается компенсация за приобретенные некачественные лекарства. Однако для получения средств женщине якобы было необходимо оплатить различные услуги. В общей сложности потерпевшая лишилась 3 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

В Иркутске от действий аферистов пострадал 48-летний мужчина. Потерпевшему сообщили, что он якобы выиграл в лотерею €183 тыс., однако для получения средств необходимо оплатить денежный перевод из Германии. Житель областного центра перечислил мошенникам более 130 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержан подозреваемый в мошенничестве, который получал деньги за автозапчасти, но не высылал их покупателю.

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