Жительница Иркутской области перечислила мошенникам более 3 млн рублей

В Иркутской области за сутки зарегистрировано семь случаев мошенничества. Одна из пострадавших перечислила преступникам более 3 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники сообщили 59-летней жительнице Нижнеудинска, что ей полагается компенсация за приобретенные некачественные лекарства. Однако для получения средств женщине якобы было необходимо оплатить различные услуги. В общей сложности потерпевшая лишилась 3 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

В Иркутске от действий аферистов пострадал 48-летний мужчина. Потерпевшему сообщили, что он якобы выиграл в лотерею €183 тыс., однако для получения средств необходимо оплатить денежный перевод из Германии. Житель областного центра перечислил мошенникам более 130 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержан подозреваемый в мошенничестве, который получал деньги за автозапчасти, но не высылал их покупателю.