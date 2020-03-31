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В Госдуме назвали Леонида Зорина классиком советской драматургии

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Фото: ТАСС/Александр Куров
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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала писателя и сценариста Леонида Зорина классиком советской драматургии. Об этом политик написала 31 марта на своей странице в соцсети Facebook.

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«Феерически успешный, но далеко не всегда обласканный. Были в его творческой биографии взлеты, были запреты. Пьесы Зорина ценились Товстоноговым, Симоновым, Владимировым — что само по себе знак качества», — цитирует Ямпольскую «Газета.ру».

Писатель и сценарист Леонид Зорин скончался 31 марта в возрасте 95 лет. Он автор таких пьес, как «Царская охота», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота», «Медная бабушка», «Союз одиноких сердец», и других. Также он выступал сценаристом фильмов «Леон Гаррос ищет друга», «Скверный анекдот», «Добряки». На основе его пьес были сняты такие фильмы, как «Покровские ворота» и «Царская охота».

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