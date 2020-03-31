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Скончался театральный режиссер Владимир Ласточкин

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Фото: youtube.com
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Российский театральный режиссер, педагог, драматург и общественный деятель Владимир Ласточкин скончался 27 марта в возрасте 78 лет. Об этом 30 марта сообщили в Союзе театральных деятелей России.

«Он ушел из жизни в Международный день театра, в наш профессиональный праздник, который мы впервые провели не все вместе, а в изоляции, на карантине. К несчастью, видимо, этих мер оказалось недостаточно, и мы понесли такую тяжелую утрату», — приводит «Газета.ру» слова представителя СТД.

В 2004 году Ласточкин был инициатором создания при Союзе театральных деятелей Совета по массовым формам театрального искусства. Сам он выступил в качестве заместителя председателя. Всероссийская профессиональная премия «Грани Театра масс» по инициативе Ласточкина стала «Национальной премией «Театра масс».

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