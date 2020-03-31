Драматург Леонид Зорин умер в возрасте 95 лет

Драматург и писатель Леонид Зорин умер на 96-м году жизни в Москве. Об этом сообщила ТАСС его вдова Татьяна 31 марта.

По ее словам, он скончался от остановки сердца в ночь на вторник. «Муж давно и тяжело болел», — добавила вдова. Место и время прощания с драматургом пока не определены.

Зорин — автор таких пьес как «Царская охота», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота», «Медная бабушка», «Союз одиноких сердец» и других. Также он был сценаристом фильмов «Леон Гаррос ищет друга», «Скверный анекдот», «Добряки».

На основе его пьес были сняты знаменитые кинофильмы «Покровские ворота» и «Царская охота», в них Зорин выступил сценаристом.

Автор — лауреат премии Аполлона Григорьева (2003), премии И.П. Белкина за лучшую повесть года (2009), премии «Большая книга» (III премия) за сборник «Скверный глобус» (2009), пишет «Газета.ру».