Бездомные собаки насмерть загрызли пенсионерку в Перми

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пенсионерки в результате нападения бродячих собак. Об этом 30 марта сообщили в краевом СУ СК России.

Инцидент произошел вечером 27 марта на улице Клыкова в микрорайоне Висим. 58-летняя женщина шла домой из гостей, когда на нее напали бродячие собаки. От многочисленных ран она погибла на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, пишет «Газета.ру». У следствия есть данные, что должностные лица МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» надлежащим образом не исполняли свои обязанности.

Фигурантом аналогичного уголовного дела ранее стал бывший руководитель организации Игорь Сафонов. Тогда было найдено тело пенсионерки, погибшей в результате нападения безнадзорных собак.