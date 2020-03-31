Объезд аварийных мостов организуют на трассе Артем — порт Восточный

В Приморье на трассе Артем–Находка — порт Восточный в Фокино начали обустраивать объезд аварийного моста. Речь идет о переправе в районе 86-го км трассы. Реконструкцию самих мостов начнут не раньше конца мая. Завершить работы по прокладке объездного пути подрядчик обещал в течение двух недель.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевое правительство, строители расчищают площадку, делают защиту для инженерных коммуникаций и завозят водопропускные трубы. В завозе грунта задействуют около 25 самосвалов. Затем рабочие отсыплют земляное полотно, устроят дорожную одежду из щебня и установят знаки.

По окончании этих работ дорожники приступят к строительству такого же объезда на 86-м км трассы. Там движение полностью закрыто с прошлой недели из-за деформации пролета. Планируется смонтировать временный мост из железобетонных плит.

28 марта губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на месте аварийных мостов и отдал поручение приступить к аварийным работам в самое ближайшее время.

Агентство напоминает, что легковые автомобили и автобусы следуют в объезд из-за перекрытия основной дороги на Фокино. Грузовой транспорт направляют через Партизанск.