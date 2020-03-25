Налоговые льготы получат приморские компании в период пандемии

Законодательное собрание Приморского края одобрило изменения в некоторые региональные законодательные акты, которые снижают налоговые ставки для отдельных отраслей и устанавливают налоговые льготы на период борьбы с коронавирусом. Законопроект был разработан по инициативе губернатора Олега Кожемяко.

Как заявил вице-губернатор Константин Шестаков, эти меры позволят снизить налоговые отчисления для более 3 тыс. хозяйствующих субъектов в Приморье и сохранить 7,5 тыс. рабочих мест.

Так, закон предусматривает снижение ставок по трем региональным налогам для предприятий сухопутного пассажирского транспорта, спортивных и культурных организаций, гостиниц, ресторанов и кафе, туристических агентств и компаний.

Также в 2020 году гостиницы освободят от налогов на имущество, если их выручка по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70% от общей суммы выручки.

Что касается транспортного налога, то здесь ставка снижена с 37,5 до 10 рублей с каждой лошадиной силы пассажирских автобусов. Это касается как организаций, так и индивидуальных предпринимателей, пишет Vostokmedia.

24 марта сообщалось о двух случаях заболевания коронавирусом, лабораторно подтвержденных в Приморском крае. Оба заболевших вернулись из поездок в Европу.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено около 429 тыс. заболевших коронавирусом. Умерли более 19 тыс. человек. В России число подтвержденных случаев заражения достигло 658 человек.