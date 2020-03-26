Частичное обрушение моста произошло в Приморье

В городе Фокино в Приморском крае частично обрушился мост. Одна полоса полностью перекрыта для движения, сообщает пресс-служба правительства края.

Вечером в среду, 25 марта, разрушилась одна из опор моста. На место для оценки ситуации были направлены специалисты. Также было организовано дежурство сотрудников ГИБДД и спасателей, пишет РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, одна из полос перекрыта для движения. Большегрузной технике проезд по мосту запрещен. Они могут попасть в Фокино через Партизанск.

Известно, что ремонт моста был запланирован на этот год.

18 марта во Владимирской области на участке трассы М7 «Волга» обрушился надземный переход. Причиной стало столкновение с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».