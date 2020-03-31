Московских автомобилистов попросили не менять зимнюю резину

Москвичей, которые вынуждены передвигаться на автомобиле в период самоизоляции, просят не менять зимнюю резину. Об этом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы написал в Twitter во вторник, 31 марта.

«Погода по-прежнему плохая. Если вам приходится выходить, держитесь в 1–2 м от других прохожих. И будьте осторожнее на дороге — на асфальте гололедица. Не выезжайте на летней резине», — сказано в сообщении.

Ранее, во вторник, Гидрометцентр России сообщил о снеге, метели и гололедице в Москве. В связи с этим столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.