Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии ввели комендантский час из-за коронавируса. Всеобщий карантин в стране начался уже 31 марта. Действовать комендантский час будет с 21:00 до 6:00. Ранее Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами. Количество заболевших коронавирусом там сейчас достигло 100 человек.