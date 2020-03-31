Минтруд предложил ввести заочное признание инвалидности из-за COVID

В России на фоне ситуации с распространением нового типа коронавируса предложили временно ввести особый порядок признания инвалидности, который устанавливает заочную форму освидетельствования.

С данной инициативой выступило Министерство труда и соцзащиты, соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Временный порядок устанавливает исключительно заочную форму освидетельствования (без личного участия) граждан, проходящих медико-социальную экспертизу как первично, так и повторно (переосвидетельствование) в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Если проект будет поддержан, то особый порядок признания будет действовать до 1 октября 2020 года.

24 марта стало известно, что Минтруд разработал проект постановления правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 31 марта, всего в мире подтверждено свыше 786 тыс. случаев заболевания, скончались 37,8 тыс. человек.