Обращение патриарха Кирилла к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов в период эпидемии подвело черту под шедшими в религиозном сообществе спорами о том, как следует вести себя в этих чрезвычайных обстоятельствах.



Точки над «i» расставлены окончательно, и пример Марии Египетской, которая совершила духовный подвиг, уйдя, по словам патриарха, в «полную изоляцию от окружающих ее людей», должен удержать многих от опрометчивых шагов.

Принимая во внимание тот факт, что ограничительные меры будут действовать еще долго, в будущем таких примеров станет больше. И, несомненно, самый главный из них — это пример Того, чья смерть и воскресение вспоминается верующими в последнюю неделю Великого поста, завершающуюся праздником Пасхи.

Напомним, что служение Христа началось с искушений в пустыне, во время которых силы зла предлагали Иисусу нарушить законы гравитации и «протестировать» чудо: «Берет Его диавол в святой город, и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз» (Мф 4:5-6).

При этом дьявол не надеялся пробудить в Иисусе тщеславие, он пытался играть на тонких струнах веры и благочестия, приводил богословские аргументы, цитировал Священное Писание (тот самый 90-й псалом, который верующие люди знают наизусть). Христос на это лишь коротко ответил ему: «Не искушай Бога».

Скажем прямо, что в похожей ситуации оказалась перед лицом пандемии и Русская православная церковь.

Заявления ряда амбициозных пастырей были у всех на слуху.

Казалось, что тот же голос, который 2 тыс. лет назад искушал Иисуса в пустыне, устами известных в церковных кругах персон вновь призывал религиозных людей «броситься вниз», аргументируя свой призыв мотивами веры и благочестия.

Психология глубоко верующего религиозного человека радикально отличается от психологии среднестатистического обывателя, и соблазн повестись «на слабо» был очень велик. Но Церковь, очевидно, выдержала это испытание. И теперь стало ясно для всех, что верующие живут не в какой-то «параллельной вселенной», а в реальном мире, за который они испытывают ответственность и который хотят изменить к лучшему.

Очень важно, что решение «молиться дома» было принято предстоятелем Русской церкви самостоятельно и осознанно, без какого-либо внешнего нажима и принуждения. Для хейтеров антирелигиозного толка, резвившихся в социальных сетях, это стало неприятным сюрпризом.

Зато теперь есть основания надеяться, что печальные события в Италии и Испании, где, как считается, большие скопления пожилых людей в католических храмах осложнили эпидемиологическую ситуацию, у нас не повторятся. И у хейтеров едва ли найдутся основания представить верующих потерявшими разум мракобесами и фанатиками.

Есть и еще один момент, который, как кажется, помог православным сделать правильный выбор.

Дело в том, что ограничения религиозной жизни в период чрезвычайных мер по борьбе с пандемией происходят в нашей стране на принципиально ином социокультурном и политическом фоне, чем в странах ЕС.

В Европе не сбавляют обороты процессы дехристианизации, политические и медийные элиты навязчиво подчеркивают свой отказ от религиозных корней.

В России же идут прямо противоположные процессы: предложение патриарха Кирилла об упоминании Бога в основном законе было поддержано парламентом и главой государства.

И теперь в ст. 67 Конституции России появится символически значимое определение Российской Федерации как страны, сохраняющей память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.

Потому сравнение предпринятых в РФ чрезвычайных мер по борьбе с эпидемией с гонениями Нерона и Диоклетиана абсолютно неуместно. Скорее наоборот — Россия идет путем Константина, защитившего христиан Миланским эдиктом. И у верующих есть основания доверять своему государству.

Автор — эксперт Центра гуманистической экологии и культуры

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