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Новые дома культуры построят в трех селах Иркутской области

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Фото: официальный портал Иркутской области/irkobl.ru
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В Иркутской области более 130 млн рублей направят на реализацию национального проекта «Культура». Как заявил заместитель министра культуры и архивов региона Руслан Дячук, средства поступят из федерального и регионального бюджетов в этом году.

Планируется построить три культурно-досуговых учреждения: Дом культуры в селе Хогот Баяндаевского района (более 25 млн рублей), а также дома культуры в селах Тараса Боханского района (свыше 38 млн рублей) и Майск Осинского района. На создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки им. Ю. Чёрных в Братске направят 5 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Особое внимание в рамках нацпроекта будут уделять поддержке и развитию детских школ искусств, а также музыкальных училищ. Виртуальные концертные залы откроют в Саянске, Братске и Усть-Илимске.

Ранее стало известно, что девять муниципалитетов Приангарья получат средства на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств. Деньги направят в Ангарск, Саянск, Братск, Усолье-Сибирское, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, а также Чунский и Нижнеудинский районы.

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