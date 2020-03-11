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В Приангарье 50 млн рублей направят на покупку музыкальных инструментов

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Девять муниципалитетов Иркутской области получат средства на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств. Около 50 млн рублей предусмотрено в рамках национального проекта «Культура».

Средства направят в Ангарск, Саянск, Братск, Усолье-Сибирское, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, а также Чунский и Нижнеудинский районы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2019 году за качественное исполнение национального проекта Иркутская область получила 58 пианино для муниципальных школ искусств. Такой награды удостоили три региона России.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Тверской области в рамках нацпроекта новые музыкальные инструменты закупили для четырех школ.

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