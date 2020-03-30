Авиабомбу весом 25 кг нашли в Брянской области
В Брянской области под городом Карачевом нашли ржавую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Вес снаряда составлял 25 кг.
Как пишет NASHBRYANSK.RU, сообщение о находке проступило на пульт дежурного утром 29 марта. Звонивший рассказал, что бомба лежит возле лесного массива в деревне Мазнева Карачевского района.
Сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра выехали на место и подтвердили, что это действительно авиабомба времен войны. У населенного пункта она пролежала около 80 лет.
Взрывоопасный предмет сейчас обезврежен.