Роспотребнадзор дал рекомендации по обработке многоразовых масок. Изделие необходимо выстирать с мылом или моющим средством. Обработать парогенератором или утюгом с функцией подачи пара. Одноразовые маски не следует использовать повторно. Их нужно менять каждые 2–3 часа, а после выкидывать. Роспотребнадзор подчеркнул, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики. Необходимо регулярно мыть руки и дезинфицировать предметы вокруг.