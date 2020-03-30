Метро Москвы проводит дезинфекцию вентиляции

Московский метрополитен начал проводить дезинфекцию вентиляционных шахт. Их обрабатывают генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Один такой аппарат может дезинфицировать до 6 тысяч кубических метров. В метро находится более 500 точек через который поступает очищенный воздух для пассажиров подземки. Все эти шахты обработают.