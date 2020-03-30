Полицейские задержали девушку, распространявшую фейки в Сети

Полицейские задержали девушку, распространявшую в социальных сетях фейки о количестве зараженных. 20-летняя жительница Усольского района записала аудиосообщение, в котором заявила, что число заболевших коронавирусом превысило 35 человек в области. Студентка дала признательные показания и принесла извинения пользователям интернета. Ей грозит штраф до 100 тыс. рублей.