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Facebook выделит $100 млн в помощь пострадавшим от COVID-19 СМИ

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Социальная сеть Facebook выделит $100 млн на поддержку новостных агентств, которые пострадали от распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 30 марта.

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Средства будут выделены в виде грантов и трат на рекламу, доходы от которой снизились из-за распространения болезни. $25 млн переведут местным изданиям в рамках проекта Facebook Journalism Project, оставшиеся $75 млн ― новостным организациям по всему миру.

В Facebook подчеркнули, что в настоящий момент журналистика нужна как никогда раньше. По словам социальной сети, часть средств уже была переведена 50 новостным агентствам в США и Канаде.

Ранее, 25 марта, видеохостинг YouTube объявил, что снизит настройки качества видео по умолчанию для облегчения трафика на фоне распространения коронавируса.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс. По данным на 30 марта, США находятся на первом месте по числу заболевших. Коронавирус обнаружили у 142 793 человек, из них скончались 2490, выздоровели 4562.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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