Россия полностью закрыла госграницы

С 30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. Движение через все пункты пропуска ограничено. Мера направлена на снижение распространения коронавируса. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Из постановления следует, что ограничения коснутся автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Также будет закрыто движение через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Выехать за пределы страны смогут те, кто едет на похороны близких родственников.

Исключения сделаны для дипломатов и членов их семей, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также жители Калининграда и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины «при наличии паспорта гражданина Российской Федерации».