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Противопаводковые работы проводят в Омске

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Власти Омска продолжают активные противопаводковые мероприятия. На особом контроле остаются Окружная дорога, улица 5-я Кордная, Красноярский тракт, район озера Мохового, поля СИБНИИСХоза.

Как пишет ИА «Омскрегион», городские дорожные службы и службы по благоустройству повторно откачивают талые воды в местах постоянного подтопления, пропаривают водоперепускные трубы, очищают дождеприемники.

На полях СИБНИИСХоза для отведения воды сделали специальные прорези. Моховое озеро пока окончательно не вскрылось, однако приняты превентивные меры по отводу воды от частных домов, которые находятся вблизи водоема, подготовлены насосы для откачки воды.

По словам замдиректора по благоустройству управления дорожного хозяйства Андрея Парыгина, для временных дамб подготовили 3,5 тыс. мешков с песком. При необходимости подготовят еще 10 тыс. мешков.

Агентство уточняет, что дорожные службы с начала весеннего сезона откачали с дорог и территорий частного сектора более 8 тыс. кубометров талой воды. Только 13 марта в диспетчерские службы поступило более 300 обращений жителей в связи с подтоплениями. В городской администрации утверждают, что все заявки удовлетворены.

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