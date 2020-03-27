Жители Омской области снова жалуются на нашествие волков

В Омской области вновь обсуждают волков, которые держат в страхе сельских жителей. На портале «ОмскХантер» появилась заметка о хищниках, атаковавших домашних животных в селе Литовка Тарского района. Волки активизировались в ночное время и с начала марта успели растерзать двух бычков и несколько молодых собак.

После многочисленных жалоб сельчан в местной администрации поручили охотинспекторам застрелить двух волков, однако, по словам жителей Литовки, специалистам сделать этого по какой-то причине не удалось. В итоге хищников нашли и убили местные охотники, отмечает ИА «Город55».

Как сообщалось в феврале, на территории Омской области выросла втрое популяция волков. Если в 2017 году в регионе насчитывалось не более 100 этих животных, то в 2019 году — уже 345 голов. Таковы данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории области. В этом году планируется разработать меры стимулирования для охотников. В частности, выдачу разрешений на охоту должны упростить.