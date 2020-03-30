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Мурашко назвал число «тяжелых» пациентов с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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На сегодняшний день в России 32 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в понедельник, 30 марта.

Он отметил, что всего в стране более 1,5 тыс. инфицированных.

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«32 пациента в 18 регионах требуют особого, трепетного внимания, находятся в тяжелом состоянии», — цитирует его «Интерфакс».

Также Мурашко заявил, что за 13 недель текущего года показатели общей смертности по не связанной с COVID-19 внебольничной пневмонии находятся ниже показателей 2019 года на 9%.

Он подчеркнул, что по внебольничным пневмониям некоронавирусной этиологии введен такой же усиленный контроль.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 292 877 человек, по состоянию на 29.03.2020 под контролем остаются 194 353 человека», — сообщается на сайте службы.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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