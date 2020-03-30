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Российских туристов поместили на двухнедельный карантин в Италии

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Российские туристы не могут покинуть Италию. Тринадцать пассажиров лайнера Costa Luminosa поместили на двухнедельный карантин в Риме. Россиян заселили в отель. По словам туристов, тесты на коронавирусную инфекцию провели не всем. Отель пустовал долгое время, первые дни людей не обеспечивали горячей едой. Пытаются вернуться на родину и туристы в Аргентине. Около 150 россиян не могут покинуть Латинскую Америку из-за закрытого авиасообщения. Путешественники создали чат в социальных сетях, где обмениваются информацией.

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