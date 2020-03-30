Российских туристов поместили на двухнедельный карантин в Италии

Российские туристы не могут покинуть Италию. Тринадцать пассажиров лайнера Costa Luminosa поместили на двухнедельный карантин в Риме. Россиян заселили в отель. По словам туристов, тесты на коронавирусную инфекцию провели не всем. Отель пустовал долгое время, первые дни людей не обеспечивали горячей едой. Пытаются вернуться на родину и туристы в Аргентине. Около 150 россиян не могут покинуть Латинскую Америку из-за закрытого авиасообщения. Путешественники создали чат в социальных сетях, где обмениваются информацией.