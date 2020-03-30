Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны. Рекомендации были опубликованы на сайте ведомства в понедельник, 30 марта.

Согласно сообщению, многоразовые маски перед повторным применением необходимо обработать. Лучше всего выстирать маску с мылом или моющим средством, а затем обработать с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора.

Кроме того, после обработки маска не должна быть влажной, поэтому ее нужно прогладить горячим утюгом без подачи пара, досушить. При этом в ведомстве также заявили, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, в том числе ограничения контактов, мытья рук и дезинфекции предметов.

Пояснили в Роспотребнадзоре и то, кому следует носить медицинские маски. В первую очередь они предназначены для тех, кто уже заболел, поскольку удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека.

Помимо этого, маски также должны носить люди, которые оказывают медицинскую помощь заболевшим и осуществляют уход за ними. Здоровые люди могут надевать маски при посещении публичных мест или общественного транспорта, но эффективность такого использования не доказана.

Одноразовые маски не предназначены для постоянного использования, через два-три часа ее следует снять и выбросить, так как они созданы из нетканого материала и повторному использованию или обработке не подлежат.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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