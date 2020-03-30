Прямой эфир

Рейс из Сочи успешно сел в Москве после сигнала об отказе двигателя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи – Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

На борту Boeing 737 находились 154 пассажира и семь членов экипажа.

«Борт приземлился в штатном режиме в 23.45», — сообщили в экстренных службах.

Причины срабатывания датчика уточняются.

26 марта Пассажирский самолет ATR-72 в аэропорту Сургута отложил вылет в Ханты-Мансийск из-за искрения проводки в правом двигателе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Воронежской области
Прокуратура инициировала проверку после аварийной посадки борта Utair

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020