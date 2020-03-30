Рейс из Сочи успешно сел в Москве после сигнала об отказе двигателя

В столичном аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи – Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

На борту Boeing 737 находились 154 пассажира и семь членов экипажа.

«Борт приземлился в штатном режиме в 23.45», — сообщили в экстренных службах.

Причины срабатывания датчика уточняются.

26 марта Пассажирский самолет ATR-72 в аэропорту Сургута отложил вылет в Ханты-Мансийск из-за искрения проводки в правом двигателе.