Самолет в Сургуте не смог вылететь из-за искрения проводки

Пассажирский самолет ATR-72 в аэропорту Сургута отложил вылет в Ханты-Мансийск из-за искрения проводки в правом двигателе. Об этом сообщает в четверг, 26 марта, пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 26 марта 2020 года в 8:15 по местному времени при запуске правого двигателя воздушного судна Ан-24, которое готовилось к вылету по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск, обнаружено искрение проводки, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о прекращении подготовки к вылету», — говорится в сообщении.

Самолет принадлежит авиакомпании Utair. Вылет в Ханты-Мансийск должен был состояться в 8:15 (6:15 мск), но теперь задержан до 13:30 (11:30 мск).

На борту находились 12 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших среди них нет.

В настоящее время следователи ведут проверку по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

20 февраля сообщалось, что в Липецкой области на борту самолета Су-25 произошло возгорание. Экипаж самостоятельно покинул борт, никто не пострадал.