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В Уфе в парке разогнали жаривших шашлыки людей

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Сотрудники мэрии Уфы вместе с полицейскими попросили людей, которые жарили шашлыки в городском парке, покинуть место отдыха и соблюдаит режим самоизоляии из-за распространения в России коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации, которое было опубликовано в воскресенье, 29 марта.

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Отмечается, что в настоящий момент в лесопарке имени Лесоводов Башкортостана закрыта мангальная зона на неопределенный срок, пишет «Газета.ру». По словам администрации Уфы, люди отнеслись к их просьбе с пониманием и пообещали в будущем соблюдать все рекомендации.

«Нерабочая неделя ― это период самоизоляции и минимизации социальных контактов. Это отличная возможность провести время дома. Таким образом на данном этапе можно остановить распространение коронавируса», ― пояснил глава управления ЖКХ Советского района Уфы Марат Маллаянов.

В администрации Уфы повторно призвали всех соблюдать осторожность в связи с распространением коронавируса: реже покидать свой дом, регулярно убирать помещение с дезинфицирующими средствами, на улице держать дистанцию в полтора-два метра от других людей.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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