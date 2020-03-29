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Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 марта, написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин не назвал причину смерти Горбунова, но уточнил, что в последний год тот тяжело болел.

«Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — написал мэр.

17 марта Горбунов покинул должность председателя комиссии по собственному желанию. Он сообщил журналистам, что причиной стало состояние здоровья, и заявил, что находится в больнице, но причину госпитализации не назвал.

Валентин Горбунов родился в 1953 году. Работал в ЦИК СССР с 1970-х годов, в Мосгоризбиркоме — с 1993 года. Возглавил комиссию в 1995 году.

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