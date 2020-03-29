Названы ЗАГСы Москвы с наибольшим числом разводов за 2019 год

Какие отделения ЗАГС москвичи предпочли для развода в 2019 году рассказали RT в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. Так, основной поток желающих расторгнуть брачные узы пришелся на крупные отделы, расположенные по округам. В их число вошли Люблинский, Чертановский, Бабушкинский, Перовский и Измайловский отделы.

В ведомстве уточнили, что москвичи могут развестись в любом отделе ЗАГС, кроме Замоскворецкого и архивно-информационного. Также расторжение брака не регистрируют дворцы бракосочетания.

«Отделами ЗАГС брак можно расторгнуть только в определенных случаях: если у супругов нет совместных несовершеннолетних детей и они оба согласны на развод, если один из супругов пропал без вести, если один из супругов признан недееспособным или если супруг осужден более чем на три года», — пояснили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

В остальных случаях для оформления развода надо идти в суд.

Несмотря на коронавирус, московские пары продолжают заключать браки, рассказали «Известиям» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в четверг, 19 марта. Однако, в целях безопасности гражданам, недавно вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находящимся в самоизоляции, советуют перенести торжество на другую дату, если с момента возвращения из-за границы не прошло еще 14 дней.

Также московские загсы ограничили число гостей при регистрации брака до пяти. Новый режим действует с 28 марта до особого распоряжения.