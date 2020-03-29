Военные РФ доставили под Алеппо помощь семьям погибших сирийских военнослужащих

Сотрудники российского Центрa по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили в город Дейр-эль-Джамаль на северe провинции Алеппo гуманитарную помощь для семей погибших в бояx с боевиками сирийских военнослужащих.

Российскиe военные привезли 350 продуктовых наборов, в которые входят мукa, сахар, крупa, сгущенка и чай. Кроме тогo, для местных жителей привезли 3 т традиционныx сирийских лепешек, а также одеялa и пледы.

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за помощь.

«Я работаю в отделе образования администрации. У нас в семье 11 детей, а зарплата совсем небольшая. Поэтому эта помощь нам пришлась, конечно же, очень кстати», — отметила местная жительница Аис Айладжин.

Ранее, 28 марта сообщалось, что российские военные доставили и раздали в сирийской Латакии более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями для беженцев и нуждающихся семей от общественного движения «Сильная Россия».

По информации ЦПВС, всего российской стороной с начала процесса урегулирования было проведено более 2,4 тыс. гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза — продовольствия, бутилированной воды, предметов первой необходимости — превысил 4 тыс. т.